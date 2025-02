Oasport.it - Nardi ripescato a Dubai. E il tabellone offre una chance senza teste di serie

Lucaaveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni deiDuty Free Tennis Championships 2025, ma è statodopo il forfait del britannico Jack Draper, accreditato della settima testa diin fase di sorteggio delprincipale.Il lucky loser azzurro ha preso proprio il posto del britannico nel main draw, dunque non affronteràdinei primi due turni: l’esordio sarà contro il magiaro Marton Fucsovics, che lo aveva battuto proprio nel turno decisivo delcadetto, poi al secondo turno lo attenderebbe il belga Zizou Bergs.Nei quarti di finale ci potrebbe essere per l’azzurro il primo incrocio con una testa di, dato che potrebbe ritrovarsi sulla sua strada il russo Andrey Rublev, numero 3. Il penultimo atto potrebbe opporreal numero 2, l’australiano Alex de Minaur, infine in finale potrebbe esserci il numero 1, il russo Daniil Medvedev.