Napoli | Troppe voci su Conte

supuò davvero lasciare ila fine stagione? Sta circolando una (clamorosa) voce.A lanciare l’allarme in casaè stato Antoniostesso. “Dobbiamo lavorare e crescere se c’è la possibilità, poi vediamo” ha detto nella conferenza stampa di sabato in risposta ad una domanda sulle indiscrezioni di questi giorni. Una dichiarazione che lascia aperte le porte ad un clamoroso scenario a fine stagione, ipotizzato già da alcuni nel corso delle ultime settimane. Nel frattempo ilha raccolto tre punti nelle ultime quattro partite: la sconfitta contro il Como di ieri pesa tantissimo perché adesso gli azzurri sono secondi in classifica dietro all’Inter, ad una settimana dallo scontro diretto di sabato pomeriggio.Antonionon è di certo nuovo a colpi di testa inaspettati e per questo l’addio a fine stagione al, con Scudetto o senza, non va di certo escluso.