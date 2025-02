Ilnapolista.it - Napoli, spogliatoio destabilizzato dalla decisione di De Laurentiis di indebolire l’organico a gennaio (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

di Dedi)Non bisogna andare troppo indietro per analizzare le origini della crisi che ha colpito e affondato ilin piena lotta scudetto. Ne scrivecon Marco Azzi:Capace di mettere insieme la miseria di tre punti nelle ultime quattro partite di febbraio, in coincidenza tutt’altro che casuale con lo sconcertante epilogo del mercato d’inverno. I guai degli azzurri sono infatti iniziati con la cessione al Psg di Kvaratskhelia: penalizzante dal punto di vista tecnico (il georgiano non è stato sostituito in maniera adeguata) e nociva pure per gli equilibri dello, destabilizzatidella società dinel momento più delicato della stagione.