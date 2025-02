Lapresse.it - Napoli, sigaretta provoca incendio in casa: morta 60enne

Leggi su Lapresse.it

Una donna di 60 anni èa causa di undivampato questa mattina all’interno di un appartamento a Frattaminore, in provincia di. L’sarebbe stato causato da unaspenta male. All’interno dell’appartamento, al primo piano di uno stabile in via Louis Pasteur, si trovavano marito e moglie rispettivamente di 58 e 60 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. Le fiamme sono state domate ma la donna è deceduta. I Carabinieri hanno avviato le indagini.