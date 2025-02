Ilnapolista.it - Napoli, recuperati Spinazzola e Olivera: con loro la possibilità di tornare al 4-3-3 (Sky sport)

Il giorno dopo a Castel Volturno ilsi ributta nel lavoro. Lo riferisce anche Massimo Ugolini, inviato Sky, che racconta come la squadra di Conte si prepara in vista del big match contro l’Inter.Il 3-5-2 ha penalizzato ilLe parole di Ugolini:«Solo tre punti sui dodici a disposizione in questo mese di febbraio. In fase di non possesso ilsoffre di più, un calo più che altro mentale. Come se il gol di Angeliño avesse tolto qualche certezza. Ovvio che il 3-5-2 ha penalizzato ilperché Di Lorenzo rende di più come esterno. Anche in fase offensiva ilha perso qualcosa. Ha ritrovato Raspadori ma non è bastato. Situazione di crisi, da gestire dal punto di vista mentale. Anguissa ci sarà contro l’Inter, c’è il recupero di, per Neres si dovrà aspettare ancora un po’.