Sport.quotidiano.net - Napoli, ora è crisi vera: il calo fisico e il 3-5-2 sul banco degli imputati

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 24 febbraio 2025 - Dopo quasi 3 mesi di imbattibilità ilperde sul campo e perde anche quel primato in classifica che durava da ben 18 turni: il tutto alla vigilia dello scontro diretto contro l'Inter. Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio profilo X, professa fiducia e tranquillità, ribadendo che a separare le prime due della classe c'è solo un punto. In teoria le parole del patron sono ineccepibili e assumono ulteriore valore e potenza se si considera che il match della verità in questione avrà luogo al Maradona, per l'occasione infuocato e ancora una volta sold out. Nella pratica la flessioneazzurri è evidente e forse va oltre anche la striscia di 4 partite senza vittorie, con 3 pareggi e 1 sconfitta a referto. In realtà già nelle precedenti gare, al di là del risultato fausto, qualche scricchiolio in seno alera emerso e non a caso già all'epoca, nonostante il vento ancora in poppa, Antonio Conte predicava calma e provava a ridimensionare almeno verbalmente gli obiettivi dei suoi.