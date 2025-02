Napolipiu.com - Napoli, Olivera recuperato: sarà titolare contro l’Inter. Conte punta sul 4-3-3 con Spinazzola in avanti

Leggi su Napolipiu.com

sul 4-3-3 conin">Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, Mathiasha smaltito l’infortunio enel match. Una buona notizia per il, che ritrova il suo terzino in un momento delicato della stagione.Per la sfidai nerazzurri, Antoniodovrebbe tornare al 4-3-3, rilanciandoine lasciando in panchina Raspadori. Il tecnico azzurro sta cercando soluzioni per uscire da un periodo complicato: «È stato il peggior febbraio della carriera dida allenatore, con soli 3 punti in 4 partite», ha sottolineato Ugolini.Il, soprattutto in fase di non possesso, sembra soffrire un calo mentale evidente, accentuato dopo il gol di Angelinho a Roma, che ha minato le certezze della squadra.