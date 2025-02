Spazionapoli.it - Napoli, messaggio da brividi di Maurizio De Giovanni: le parole dopo il Como spiazzano

CalcioUltimissime – Arriva undadiDeche ha usatod’amorela sconfitta contro ilPer il calcioultimissime giungonoil ko con ildi quest’oggi. Il lunch match è costato carissimo agli azzurri, che hanno perso il primo posto in classifica ai danni dell’Inter e si sono visti riavvicinare anche dall’Atalanta vittoriosa a Empoli. Il mese di febbraio ha rappresentato una debacle per la squadra di Conte, che non ha vinto una singola partita.I pareggi con Roma, Udinese e Lazio, hanno preceduto una sconfitta pesante in trasferta, la primaquasi 200 giorni da quella patita contro il Verona alla primissima giornata di campionato. Tanto è bastato per rendere più complessa ancora la sfida scudetto, che passerà per uno snodo cruciale nel big match contro l’Inter in programma sabato prossimo allo stadio Maradona.