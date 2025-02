Terzotemponapoli.com - Napoli, Meret farà rima con Solet?

, per il prossimo. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del sito www.tuttomercatoweb.com. La disfatta contro il Como, due cartellini gialli in cinque minuti, come unica nota stonata. Perché per il resto l’avventura di Oumarè stata una sinfonia di prestazioni straordinarie e di lodi sperticate da parte di tutti gli addetti ai lavori. Meritate. Perché il francese è stato probabilmente il miglior acquisto del mercato di gennaio in tutta Italia: sette partite giocate, una sola sconfitta (quella del 4-1 patito contro il Como), poi tre pareggi e tre vittorie ma soprattutto solo sette gol subiti, tra cui quattro proprio in quel disgraziato venti gennaio. Ennesima trattativa tra Udinese e?La prestazione contro il Lecce, 7 in pagella, conferma la bontà dell’idea del club della famiglia Pozzo.