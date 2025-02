Napolipiu.com - Napoli, Marchegiani: “Squadra in calo mentale, ma la pressione non può essere una scusa”

: “in, ma lanon puòuna”">Luca, ex portiere della Lazio, ha analizzato il momento delicato delai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle recenti difficoltà delladi Conte e sulle possibili cause di questo.«Ilaveva trovato una bella quadra e una buona condizione. Venti giorni fa parlavamo di una delle squadre più in forma e si ipotizzava persino una fuga in classifica», ha ricordato, sottolineando il rapido cambio di rotta dei partenopei.Sorprendente, secondo l’ex portiere, l’atteggiamento di Antonio Conte: «Mi aspettavo un Conte più arrabbiato, invece l’ho trovato consapevole. Ha parlato di stanchezzae della difficoltà dellanel reggere ladopostata avanti così a lungo.