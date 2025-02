Napolipiu.com - Napoli-Inter, Perinetti: “Gli azzurri pagano il mercato di gennaio, ma possono ancora dire la loro”

: “Gliildi, mala”">A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, èvenuto Giorgiottore sportivo di grande esperienza, che ha analizzato il momento delin vista del big match contro l’e il percorso stagionale deglifavorita dall’inizio, ma ilha stupito«L’è sempre stata la favorita per lo scudetto. Ha una rosa completa, una società solida e ha lavorato bene nel corso degli anni. Tuttavia, era impensabile che, a questo punto della stagione, ci fosse solo un punto di differenza tra», ha sottolineato. Nonostante le difficoltà, ilha saputo restare in alto: «Il percorso degliè stato straordinario, nonostante episodi sfortunati come il pareggio all’ultimo minuto contro la Roma o il passo falso contro il Como, complici anche cali fisici evidenti».