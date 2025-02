Internews24.com - Napoli Inter, Inzaghi sa già l’undici da schierare contro Conte: ecco come ha appreso la notizia del KO a Como

di Redazionesa giàdahaladel KO adei partenopeiLa reazione di Simoneal passo falso di ieri delile non solo: Tuttosport svela la formazione che ha in mente diper lo sdiretto tra la suae la squadra di Antonio– «si è gustato il trionfo deldavanti al televisore, considerato che dopo la vittoria con il Genoa aveva dato un giorno libero alla squadra perché l’allenatore sa quanto sia importante, giocando ogni tre giorni, recuperare soprattutto le energie mentali .. L’che sabato si presenterà al Maradona sarà quella di gala, con Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Martinez; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco in mezzo al campo e il ritorno della ThuLa dal primo minuto.