Internews24.com - Napoli Inter, il pronostico di Buffon: «Sarà una gara equilibrata! Darà lustro al nostro calcio…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi: «unaalcalcio.» Le parole dell’ex portiereGrande giornata la 26a per l’di Simone Inzaghi, che dopo aver ritrovato la vittoria nella difficile sfida contro il Genoa, grazie al ko dela Como, si è ripresa il primo posto in classifica e si presenta allo scontro diretto di sabato contro gli azzurri con un punto in più rispetto alla squadra di Conte. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi, ex portiere della Juve e della Nazionale, ha parlato cosi del match in programma sabato.LE PAROLE– «una partita equilibratissima, chegrandealcampionato. Secondo me il risultato più probabile è il pareggio perché sono due squadre che, giocando al massimo delle loro potenzialità, rischiano di annullarsi»Leggi sunews24.