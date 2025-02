Spazionapoli.it - Napoli-Inter, idea a sorpresa di Conte sul modulo: le ultime di Sky Sport

Cosa succederà contro l’? Antoniosta studiando una variazione sotto il punto di vista tattico, arriva la rivelazione di Sky. Dopo i tre pareggi consecutivi, ilnon è riuscito a rialzarsi nemmeno contro il Como: gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla squadra di Cesc Fabregas, andando incontro a tutte le critiche del caso. Ormai si parla di crisi vera e propria, visto anche che i partenopei hanno perso il primo posto in classifica.Ora c’è lo scontro diretto contro l’, match cruciale per quella che è la lotta Scudetto: Antonionon vuole farsi trovare impreparato, ed contro i nerazzurri potrebbe palesarsi una nuova (in realtà vecchia) chiave tattica, dettata anche dalla situazione in infermeria.Calciotorna al 4-3-3 contro l’: leSecondo quanto riportato da Sky, Antoniostarebbe pensando ad un cambioin vista del prossimo match contro l’: l’allenatore del, infatti, potrebbe tornare al vecchio 4-4-3 in occasione del match che si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, almeno stando a quanto riportato da Sky