Napoli Inter anche su Sky? Ecco dove vedere la sfida scudetto

. Dopo mesi di duello a distanza, è arrivato il momento delladiretta che potrebbe decidere la corsa allo. Allo stadio Maradona, l’affronta ilnella 27ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni nerazzurre, che potrebbero dare una svolta decisiva alla lotta per il Tricolore. Lo fa arrivandoci da capolista dopo la sconfitta degli azzurri a Como e la vittoria a San Siro contro il Genoa.All’andata, a San Siro, finì 1-1, ma la partita fu segnata dalle polemiche di Antonio Conte sul VAR, che accesero dibattiti e scambi di frecciate con la dirigenzaista.vederlaIl calcio d’inizio diè fissato per sabato 1° marzo alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta su DAZN. La partita potrà essere seguita tramite l’app su Smart TV, console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.