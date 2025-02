Napolipiu.com - Napoli in crisi, Conte cerca risposte: “Serve più fame, il campionato è ancora aperto”

Il Napoli cade a Como e vede sfumare la vetta della classifica a favore dell'Inter, proprio alla vigilia del delicatissimo scontro diretto al "Maradona". Un risultato che pesa non solo in termini di punti, ma anche sul piano mentale. La sconfitta per 2-1 lascia un senso di frustrazione, come sottolinea Tuttosport, soprattutto per il modo in cui è maturata: dopo un primo tempo discreto, gli azzurri si sono sciolti nella ripresa, confermando un trend preoccupante nelle ultime settimane. Il Napoli si spegne nella ripresa. Il copione si ripete. Dopo il pareggio contro la Roma e la Lazio, entrambe raggiunte nei minuti finali, il Napoli si fa sorprendere anche a Como, cedendo nella seconda frazione. Se il primo tempo aveva lasciato intravedere spiragli di reazione — nonostante l'autogol grottesco di Rrahmani che aveva spianato la strada ai padroni di casa — la ripresa è stata un blackout totale.