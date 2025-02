Spazionapoli.it - Napoli in caduta libera, poca brillantezza o infelicità? Il motivo riguarda (ancora) Kvaratskhelia!

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– La crisi delprosegue e inizia a creare non pochi problemi. Ilpotrebbe esser legatoa Khvicha. Alcune storie d’amore fanno dei giri immensi e poi ritornano, altre invece svaniscono per sempre nel nulla. L’affermazione più veritiera potrebbe essere la seconda, ancor più se si parla die di Khvicha. Un rapporto giunto dal nulla, cresciuto in poco tempo e poi svanito nel buio più totale. Il georgiano, nel mercato di gennaio, ha deciso di interrompere la propria esperienza in Campania, ma tale scelta potrebbe aver compromesso il morale dell’intera squadra. Non a caso, ildella crisiproprio l’attuale giocatore del PSG. Soldi o compattezza? La risposta alla crisi porta il nome diIlvive uno dei momenti più difficili da quando Antonio Conte siede sulla panchina azzurro.