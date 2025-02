Terzotemponapoli.com - Napoli, Ignoffo: “Ora si deve solo pensare al presente”

Giovanni, ex difensore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso del programma “Magazine Live”. Di seguito le sue parole.: “Gli azzurri sono capitolati contro una squadra che gioca un buon calcio”Così l’ex: “Le scelte dei calciatori possono comportare pericoli o vantaggi, come quella che ha portato all’autogol di Rrahmani, che ha poi costretto ila complicarsi la vita e a cambiare modo di giocare. Gli azzurri sono capitolati contro una squadra che gioca un buon calcio e che darà fastidio a molte squadre. E’ un momento negativo, ma si reagisce con una grande gara contro l’Inter nello scontro diretto e dando la sensazione di volersela giocare fino alla fine.”Nulla è perdutoContinua: “Nulla è perduto, bisogna andare avanti per recuperare quel piglio che portava prestazioni e risultati in passato.