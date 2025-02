Dayitalianews.com - Napoli, buca le ruote dell’auto dell’ex: lei lo filma e lo fa arrestare

Non ha accettato la fine della relazione e ha deciso di sfogare la sua rabbia vandalizzando l’auto della ex, forandole le gomme. Tuttavia, la donna lo ha ripreso con il telefono e ha consegnato il video alle forze dell’ordine, portandolo all’arresto.L’episodio è avvenuto a, nel quartiere Vomero, dove i carabinieri della compagniaCentro hanno fermato un 41enne con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento. La vittima, una 45enne, aveva già segnalato il suo ex per minacce, aggressioni e ripetuti danneggiamenti alla sua vettura.leL’episodio più recente è avvenuto la scorsa notte, quando l’uomo si è presentato nuovamente sotto l’abitazione della sua ex e hato le gomme della sua auto. La donna, però, nascosta dietro le tende della finestra, ha ripreso la scena con il cellulare e ha immediatamente allertato i carabinieri.