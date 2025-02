Terzotemponapoli.com - Napoli: Antonio l’inCONTEntabile? Per Biasin…

-Inter, meno cinque: Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e opinionista -anche- per il sito www.tuttomercatoweb.com, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La cosa che deve preoccupare è il nervosismo di Conte. Che è tipico di questi momenti in cui fa fatica a mantenere i nervi saldi, si fa prendere dallo sconforto e tende a proteggere se stesso e scaricare le responsabilità sugli altri. Non mi sembra il momento di fare questo, perché la vetta dista un punto e c’è uno scontro diretto in casa da giocare. Ha tutto per proseguire e continuare a disputare una stagione ad alto livello”.Le tensioni attorno alNon vedo, insomma, il motivo per creare ulteriori tensioni, considerando che alleni una squadra che sta facendo comunque il suo dovere.