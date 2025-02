Laprimapagina.it - Nadia Martorano tra gli artisti a Vibo al premio S. Valentino Arte e Poesia 2025

Valentia – IlSan, a cura di Sonia Demurtas si è rivelato un vero successo di pubblico e un trionfo di poesie e dipinti. Tra i protagonisti in scena alla mostra e tra i vincitori vogliamo citare. Non è stato semplice il lavoro della giuria, chiamata a decretare i vincitori delle varie sezioni del concorso giunto ormai alla terza edizione. La presidente dell’associazioneca culturale Fior di Loto insieme a tutta la giuria composta dalla Professoressa di Storia dell’Carmen Corrado, il prof. Giuseppe Gattuso (tra i maggiori scultori del nostro tempo) l’artista e pittrice Caterina Rizzo (vincitrice della medaglia del Capo dello Stato) l’organizzatore di eventi ed esperto d’Sator e la vicepresidente dell’associazione Fior di Loto Cristina Corso hanno stabilito che glimeritevoli di attenzione in questo importante concorso hanno saputo cogliere il senso dell’amore che era il principale protagonista del Contest.