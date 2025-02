Dilei.it - “Myrta Merlino a rischio”, malumore a Mediaset: l’indiscrezione (e il motivo)

Il futuro di Pomeriggio 5 potrebbe vedere un volto nuovo, ancora una volta, alla conduzione. La posizione diin casanon sarebbe più così salda come fino a qualche tempo fa. Chiamata per sostituire Barbara D’Urso e donare un approccio più giornalistico all’appuntamento pomeridiano, non sembra aver lasciato un segno particolarmente positivo, stando alle indiscrezioni che circolano.lascia Pomeriggio 5Non c’è nulla di certo, è bene dirlo, mapotrebbe non restare a lungo alla guida di Pomeriggio 5. Se ciò dovesse essere confermato, sarebbe difficile pensare per lui un futuro in casa, in altre fasce e con altri format. Ciò perché i motivi addotti da Giuseppe Candela su Dagospia sono di natura strettamente personale.Non si parla di ascolti, dunque, ma di atteggiamento dietro le quinte.