Ilfogliettone.it - Musk sfida i dipendenti pubblici: “Dimostrate il vostro lavoro o addio”

Elon, noto per il suo approccio non convenzionale e spesso controverso, ha recentemente attirato l’attenzione per una nuova iniziativa nel suo ruolo a capo del dipartimento per l’efficienza del governo (Doge).ha inviato un’email a centinaia di migliaia difederali chiedendo loro di documentare ilsvolto nell’ultima settimana entro lunedì sera alle 23:59. L’email, dal soggetto “Cosa hai fatto la scorsa settimana?“, richiedeva aidi rispondere all’Ufficio del personale, copiando anche i propri manager.ha chiarito che la mancata risposta sarebbe stata considerata come una dimissione volontaria.Questa mossa è stata interpretata come una minaccia di licenziamento, suscitando critiche da parte del principale sindacato deifederali, l’AFGE.