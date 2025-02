Tvzap.it - Musica in lutto, l’amato musicista perde la vita in un tragico incidente

Tremendo lutto nella musica: è morto il famoso chitarrista in un incidente stradale. Aveva soltanto 61 anni. Alla guida dell'auto sembra ci fosse la madre dell'artista, una signora 90enne. Musica in lutto in un tragico incidente È morto Karl Cochran, chitarrista e cantautore statunitense, che ha collaborato con i Kiss e con Joe Lynn Turner, l'ex cantante dei Rainbow e dei Deep Purple. L'uomo è deceduto dopo una Bridgewater, nel New Jersey (Usa), come confermato dalla polizia ai media locali.