Musica | addio a Roberta Flack l’icona dell’R&B si spegne a 88 anni

Leggi su Ildenaro.it

La cantante statunitense, celebre per brani iconici come “Killing Me Softly with His Song” e “The First Time Ever I Saw Your Face”, è scomparsa oggi all’età di 88. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che ha dichiarato: “Siamo addolorati per la scomparsa della gloriosaquesta mattina, 24 febbraio 2025. È morta serenamente, circondata dalla sua famiglia.ha infranto barriere e stabilito record. Era anche un’orgogliosa educatrice”.Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, nella Carolina del Nord,ha iniziato la sua carrierale nei generi jazz, soul e folk. Ha raggiunto la fama internazionale negli’70, diventando la prima artista a vincere consecutivamente il Grammy Award per la Registrazione dell’Anno: nel 1973 con “The First Time Ever I Saw Your Face” e nel 1974 con “Killing Me Softly with His Song”.