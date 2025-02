Ilrestodelcarlino.it - Museo Ferrari Modena, arriva la mostra ‘Supercar’: quali sono i modelli in vetrina

, 24 febbraio 2024 – Dopo l’euforia per l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, in casaè ora tempo di ammirare i bolidi stradali della casa. Per celebrare la nascita del suo fondatore Enzo (il 18 febbraio 1898), nell’omonimodiè stata aperta al pubblico, martedì scorso, la nuova“Supercars”. Si tratta di un percorso allestitivo di grande impatto visivo, completamente rinnovato nell’esperienza e nei contenuti, che mette incinqueche hanno fatto la storia del marchio del Cavallino: laGTO (1984), la F40 (1987), la F50 (1995), laEnzo (2002) e La(2013). Un plus d’eccezione è rappresentato dalla F80, la nuova Supercar, lanciata lo scorso ottobre, che verrà presentata alcon un inedito racconto dinamico. Quando visitare laLaè visitabile fino al 16 febbraio 2026.