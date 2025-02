Anteprima24.it - Muscara?: “Ecoballe di Giugliano e Caivano, la Regione dia risposte concrete”

Tempo di lettura: 3 minutiLa consigliera indipendente dellaCampania, Mari??, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per fare finalmente chiarezza sulla gestione degli impianti di trattamento dellenei siti die sulla destinazione dei materiali lavorati e di scarto. Negli ultimi mesi il traffico di autocarri carichi di rifiuti, prelevati dal sito di Taverna del Re, ha raggiunto livelli insostenibili, congestionando le strade provinciali e attraversando i centri abitati di comuni come Parete e Lusciano, lasciando dietro di se? non solo disagi, ma anche cattivi odori e preoccupazioni per la salute dei cittadini. Una situazione che pesa su territori gia? martoriati dall’inquinamento della Terra dei Fuochi e dalla presenza di numerose discariche, con l’area vasta diancora coinvolta nella questione della perimetrazione come Sito di Interesse Nazionale.