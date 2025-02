Lanazione.it - Muore improvvisamente a 53 anni. Era molto conosciuto, aveva gestito un distributore

Massa Carrara, 24 febbraio 2025 – Dolore in provincia di Massa Carrara e a Calenzano per la morte di Andrea Pacianti, 53. L’uomo ha avuto un malore e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Un grande dolore per la scomparsa di una persona benvoluta e conosciuta. Proprio a Calenzano, insieme ai genitori,per lungo tempo un. Poi insieme a loro si era trasferito in provincia di Massa Carrara, dove viveva attualmente e dove appunto ha avuto un malore. La notizia si è sparsa velocemente in provincia di Firenze. Tanti i messaggi di cordoglio. Ildi famiglia era in via Puccini, come ricorda anche Il Giornale del Bisenzio. Una persona affabile Andrea Pacianti, sempre con il sorriso. Così lo ricordano i suoi ex clienti della stazione di servizio.