Multe rischio stangata per il Comune | Il conto lo pagano i cittadini Lepore spenga gli autovelox

Bologna, 24 febbraio 2025 – Ilha previsto di incassare 69 milioni dallenell’anno in corso, rivedendo al rialzo i 65 del 2024. Ma i conti rischiano di non tornare, anche per l’effetto bomba della sentenza della Cassazione che considera illegittime lestaccate daglinon omologati. A pochi giorni dalla fine del 2024 erano 118mila quelle verbalizzate dagli apparecchi ’fantasma’. Nel caso dell’automobilista multato in viale Togliatti, il giudice ha condannato ilanche a pagare le spese di lite per 182 euro. Se tutti gli automobilisti seguissero il suo esempio, e ad ogni sentenza l’esito fosse lo stesso, a fine anno Palazzo d’Accursio si troverebbe teoricamente a dover fronteggiare un salasso da oltre 20 milioni di euro, oltre ai mancati introiti. “Le sentenze del Giudice di Pace che vedono soccombente ilnei confronti degli automobilisti sui ricorsi contro ledegliin città sono diventate una prassi tanto che si potrebbe parlare, oramai, di un vero e proprio orientamento dei Giudici che, a seguito della nota sentenza della Cassazione n.