Muller | Successore di Bergoglio? Pronti a tutte le possibilità ma questa è l' ora di pregare

Mentre Papa Francesco lotta contro la polmonite bilaterale che lo ha costretto al ricovero e che sta facendo traballare seriamente il suo quadro clinico e Roma è ansia per le sue sorti, c'è chi non perde tempo e parla di ipotetiche di dimissioni o, addirittura, di successione. "Il Papa ora è vivo e questo è il momento di, non di pensare a chi sarà il. E se c'è qualcuno che pensa al futuro mentre Francesco è in ospedale non va bene, non va bene per niente", ha tuonato il cardinale Ludwig, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. In un'intervista al Corriere della Sera,ha ricordato il legame "personale, emotivo" che ha stretto ormai da tanto tempo cone ha colto l'occasione per invitare i fedeli a "per lui, per la sua guarigione, sapendo che tutto è nelle mani di Dio e non possiamo cambiare la situazione".