Mrs Moon, il nuovo romanzo di Anna Valeria Frigerio

Mrs, ildi, arriva in libreria. È un viaggio emozionante nell’intimità dell’animo umano, con una scrittura avvolgente e profonda, l’autrice esplora le fragilità, i legami sospesi e le domande irrisolte che tutti portiamo dentro.“lI coraggio del cuore consiste in questo: lasciarlo esprimere senza restare ancorati al risultato – scrive. La lezione che ci insegna Mrs– aggiunge – è la necessità di confrontarsi con il passato per riuscire a trovare la propria strada nel presente. Ilracconta la storia di Francesca e il suo incontro con Mrs, un legame che va oltre il tempo e lo spazio, capace di trasformare e di lasciare un segno profondo”.dà voce ai silenzi che tutti, in un modo o nell’altro, custodiamo.