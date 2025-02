Internews24.com - Moviola Inter Genoa, Matri è durissimo: «Ha rischiato di spezzargli una gamba»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso sull’episodio che ha coinvolto Miretti e Bastoni: le sue dichiarazioniDurante la partita tra, un episodio controverso che ha scatenato non poche polemiche. In particolare, l’ex calciatore Alessandroha commentato l’vento di Fabio Miretti su Alessandro Bastoni, analizzando le decisioni dell’arbitro. Nel primo tempo, Miretti ha effettuato un’entrata in scivolata su Bastoni, colpendolo in ritardo.ha evidenziato che l’entrata dell’ex centrocampista della Juventus, pur sanzionata con un cartellino giallo dall’arbitro Piccinini, avrebbe potuto meritare un rosso diretto, considerando la pericolosità dell’vento. LE PAROLE DI ALESSANDRO– «E’ più rosso che giallo questo, rischia seriamente diuna».