Motta spiazza tutti | Scudetto? Vi dico questo

di Redazione, le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus nel post match contro il Cagliari: ecco cosa ha dettoAl triplice fischio della partita vinta contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus Thiago, ha rilasciato ai microfoni di Dazn alcune dichiarazioni significative riguardo alla prestazione della sua squadraSULLA SPERANZA- «Se lunedì sono a -6 dalla vetta occupata dall’Inter? Pensiamo partita per partita, il campionato è difficile ed equilibrato. Spesso si fa fatica a vincere, anche le prime, tranne l’Atalanta, come noi hanno avuto difficoltà a chiudere la partita. Ora la Coppa Italia, poi c’è il Verona».SU KENAN YILDIZ- «Sono d’accordo con Montella, è un grande giocatore, ha qualità per giocare ovunque. Può creare situazioni importanti per la squadra, giocando a sinistra può chiudere le azioni.