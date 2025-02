Oasport.it - MotoGP, nuovo stop per Jorge Martin: salterà il GP di Thailandia

Leggi su Oasport.it

AGGIORNAMENTO ORE 19.19Arriva la conferma ufficiale di Aprilia: “ha riportato, durante un allenamento, una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Dopo un consulto chirurgico, si e? deciso di procedere all’intervento che sara? eseguito domani presso la Clinica Dexeus a Barcellona per la stabilizzazione delle fratture del radio e dello scafoide sinistro.saltera? il Gran Premio della, i tempi di recupero saranno determinati dopo l’operazione chirurgica“.Il campione del mondo in carica della, lo spagnolo, secondo quanto scritto da Motorsport.com e rilanciato da Sky Sport, potrebbe saltare per infortunio il primo GP stagionale, previsto innel prossimo fine settimana.Dopo l’intervento alla mano destra, resosi necessario a causa della caduta nei test di Sepang, questa volta il problema riguarderebbe la mano sinistra, infortunata durante un allenamento che l’iberico avrebbe sostenuto ad Andorra, che lo costringerebbe a tornare sotto i ferri.