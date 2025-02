Ilfattoquotidiano.it - Motogp, nuovo infortunio per Jorge Martin: il pilota Aprilia non ci sarà per il primo gp in Thailandia

Inizio di stagione a dir poco complicato per. Ildell’, campione del mondo in carica dellacon la Ducati Pramac, che si stava riprendendo da unrimediato nel corso delgiorno di test in Malesia, è caduto in allenamento – secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’ – e si è procurato fratture in quattro punti: al radio distale sinistro, allo scafoide carpale sinistro, al piramidale sinistro e al calcagno sinistro (senza dislocazione). Confermate dale indiscrezioni secondo cuia questo punto”non correrà in”, la gara che questo weekend aprirà la stagione del motomondiale. Ed è “molto improbabile”, scrivono ancora i giornali spagnoli, “che possa esserci in Australia tra tre settimane”, in occasione del secondo Gp dell’anno in programma il 15 e 16 marzo.