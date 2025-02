Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2025: programma, orari, tv, streaming. Si parte a Buriram

Nel week end del 28 febbraio-2 marzo il Motomondialeinizierà il proprio percorso e lo farà da, per l’appuntamento del GP di. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità.Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, visto e considerato l’infortunio di Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo in carica.