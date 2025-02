Ilgiorno.it - MotoGP e Brembo, il matrimonio prosegue: l’azienda fornirà i freni a tutti i piloti in gara

Bergamo, 24 febbraio 2025 – E dieci.taglia il traguardo – è il caso di dirlo – del decennale di fornitura dei sistemi frenanti a tutto il parcodel ventiquattresimo campionato di, classe regina del motociclismo. Gli 11 team in, per un totale di 22, si affidano alle "performance, affidabilità e sicurezza dei componenti: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie", spiega una nota. Durante la stagione,offrirà soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di. Il pacchetto completo e