Moto Gp Acosta | Marquez e Bagnaia? Non possono esserci due numeri 1

Bologna, 24 febbraio 2025 – Tra pochi giorni parte ilmondiale 2025 e di conseguenza la grande rivalità in pista tra Peccoe Marc. Sono loro due i favoriti al titolo mondiale, forti del talento che possiedono e della miglioral mondo che potranno guidare. In più, la caduta nei test di Jorge Martin, con annessa operazione, farà partire in ritardo il campione in carica che non solo dovrà adattarsi a una nuova, che parte dietro a Ducati, ma anche ritrovare la forma migliore nel corso dei primi 3-4 gran premi. Tutti i favori del pronostico si fermano dunque in casa Ducati ufficiale, con gli interrogativi del caso sul fatto che due galli nello stesso pollaio possano convivere. Per Borgo Panigale, ovviamente, sì, per tutti i rivali probabilmente no. Diciamo che è anche una speranza, quantomeno per vedere se i due candidati si toglieranno punti a vicenda favorendo inconsapevolmente gli avversari.