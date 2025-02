Mosca | stop guerra solo dopo risultati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.16 "Siamo pronti a negoziare sia con Kiev sia con l'Europa, con chiunque in buona fede voglia contribuire a raggiungere la pace, ma interromperemo le azioni militariquando questi negoziati daranno un risultato fermo e sostenibile che soddisfi la Federazione Russa". Così da Ankara il ministro degli Esteri russo Lavrov, il quale ha anche aggiunto: per arrivare a un accordo, è necessaria una clausola "ferrea" che garantisca che Kiev non entrerà nella Nato. Poi:continuerà contatti con Usa, "emersa opportunità di dialogo normale"