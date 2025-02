Thesocialpost.it - “Morto schiacciato così”. Terribile incidente, il dramma di Thomas: aveva soltanto 35 anni

Un tragicosi è verificato nel Veronese, lungo una strada sterrata tra Villa Bartolomea e Castagnaro, nella frazione di Carpi. Un camionista, impegnato a scaricare il carico al consorzio, ha improvvisamente notato un guasto agli ammortizzatori del suo mezzo. Deciso a verificare la situazione, è sceso dal camion per controllare. Mentre stava cercando di risolvere il problema sotto la cabina sollevata, questa si è abbassata improvvisamente, schiacciandolo mortalmente.Leggi anche: Macron sbugiarda Trump in mondovisione: la guerra colpa della Russia, l’Europa ha dato 300 miliardiLa tragedia è avvenuta intorno alle 13 di lunedì 24 febbraio in via Barcagno, a Villa Bartolomea. La vittima èGobbi, 35, di Merlara, in provincia di Padova, ma originario di Badia Polesine. Era titolare della ditta di autotrasporti “Gobbi Autotrasporti Srl”.