Ilrestodelcarlino.it - Morelli lascia il segno, apoteosi Urbino. La Maceratese ancora dentro il tunnel

0 CALCIO (4-3-1-2): Alessandroni; Nisi, Boccioletti, Zancocchia, Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Pierpaoli (21’ st Palazzi); Bardeggia (48’ st Giovane);(27’ st Arcangeli), Santi (27’ st Montesi). All. Mariani(3-4-3): Gagliardini; Ciattaglia, Nicolosi (7’ st Ruani) Mastrippolito; Lucero, Bongelli (30’ st Del Moro), Marras, Montiero (36’ st Cirulli); Cognigni (21’ st Gomez), Vrioni, Vanzan. All. Possanzini Arbitro: Diella di Vasto Rete: 26’ stPubblico delle grandi occasioni al Montefeltro con l’che cerca il riscatto con la fortealla terza partita in sette giorni. Squalificato Galante mister Mariani da fiducia in avanti al giovane Santi (2006) al debutto stagionale dal primo minuto. Anche lacerca di riscattarsi dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa con il Tolentino che ha significato la perdita del primato.