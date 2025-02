Nerdpool.it - Moon Knight – La Marvel conferma il suo ritorno (ma non ancora la seconda stagione)

I fan dellapossono tirare un sospiro di sollievo, perché ora abbiamo la certezza di vederetornare nel MCU in futuro. Il lato sfortunato dell’equazione, tuttavia, è che ildell’amato personaggio di Oscar Isaac probabilmente non avverrà in unadella serie di successo. La direzione dellaTelevision è cambiata un po’ dopo l’uscita dinel 2022, il che lascia presagire che la serie continuerà come originariamente previsto.Parlando in esclusiva con ComicBook del lancio di Daredevil: Born Again il mese prossimo, il responsabile dellaTelevision Brad Winderbaum ha spiegato che ilCinematic Universe ha assolutamente dei piani futuri per, solo che probabilmente non si concretizzeranno in un’altratelevisiva.