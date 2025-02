Lanazione.it - Montespertoli dilaga. Ponsacco zona playout

Mobilieri: Lampugnano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (18’st Regoli), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco, Pini. All. Tocchini.: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi (15’st Cremonini), Calonaci, Pecci, Rosi (25’st Anihcini), Corsi, Lotti (40’ st Vangi), Maltomini, Gasparri. All. Sarti. Arbitro: Morongiu di Livorno Marcatori: 13’ Rosi, 80’ Cremonini Note: Amm. Fiaschi, Mister Tocchini.- Le ultime tre vittorie consecutive dei Mobilieri annunciavano una squadra in ripresa e con giuste motivazioni per cercare di rimontare una graduatoria che mirava alla salvezza. Speranze dei Mobilieri subito riposte in un avvenire che annuncia la prospettiva dei play out dopo aver concesso alla gagliarda squadra deli tre punti frutto di autentici "bonus dei rossoblu, oggi non solo deconcentrati.