Montella: «Calhanoglu generoso. Troppi infortuni? Da anni 60 partite stagionali»

durante il post partita di Cagliari-Juventus, dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo la condizione fisica di Hakan.CONDIZIONE FISICA – Vincenzo, intervenuto negli studi di DAZN, ha espresso la sua opinione sulla condizione fisica di Hakan, centrocampista chiave dell’Inter e della Nazionale turca. Il tecnico della Turchia ha sottolineato l’instancabile dedizione del giocatore, ma ha anche evidenziato come il fitto calendario stagionale possa incidere sulle sue condizioni fisiche: «Lui è un calciatore, vuole sempre giocare sia con l’Inter che in Nazionale. Accetta mal volentieri di riposare, ma è da qualche anno che gioca ormai 60. Ci sta ogni tanto uno in più».IMPIEGO IN NAZIONALE –ha poi aggiunto, con una nota ironica: «Con me lui giocherà sempre! Non ho tempo di poterlo gestire, giochiamo una partita ogni tre mesi (ride, ndr)».