Montecitorio si illumina con i colori dell'Ucraina

ROMA – A tre anni dall’invasione russa, la facciata divieneta con idella bandiera Ucraina fino alle 7 di domani, 25 febbraio. E’ quanto fa sapere una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati. Questa iniziativa simbolica rappresenta la solidarietà dell’Italia nei confronti del popolo ucraino e si inserisce in una serie di eventi organizzati per commemorare l’anniversario.La rete mondiale Caritas, ad esempio, ha previsto una giornata di preghiera e riflessione, con Caritas Ambrosiana che ha annunciato il suo impegno continuo nell’accoglienza e nel supporto agli sfollati ucraini. Inoltre la Rete Pace Disarmo ha organizzato una maratona online di oltre 13 ore, dalle 8:30 alle 22, durante la quale verranno presentate proposte e idee per promuovere la pace.