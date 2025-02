Ilrestodelcarlino.it - Montecchio corsaro a Molinella

6169 MOLIX: Tognon 12, Negroni, Leopizzi, Bianchi 10, Raggi ne, Bozzoli ne, Venturi 3, Tabellini 2, Seravalli 9, Carella 16, Zaharia, Farabegoli 7. All. Baiocchi. CLEVERTECH: Romualdi ne, Sinisi, Petrolini, Pisi ne, Usai 8, Ramenghi 4, Vaccari 5, Germani 3, Doddi 11, Lavacchielli 19, Rovatti 19. All. Castellani. Arbitri: Bravo e De Palo di Ferrara. Note: parziali 23-15, 38-35, 49-49. La Clevertech(16) espugna(24) dopo esser stata a -14 e riprende la propria marcia, confermandosi in salute.