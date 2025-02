Lanazione.it - Monte Argentario, Enel investirà 14 milioni di euro in due anni

Leggi su Lanazione.it

(Grosseto), 24 febbraio 2025 - E-Distribuzione (gruppo14dinel 2025 e nel 2026 a(Grosseto) dove nei giorni di Ferragosto 2024 ci sono stati numerosi blackout, a causa dei picchi di consumo elettrico dovuti alle alte temperature meteo., spiega una nota, ha in programma un potenziamento della "resilienza del sistema elettrico territoriale" con nuove linee interrate e rifacimento di alcuni tratti aerei, anche con sostituzione dei pali con sostegni di ultima generazione, per ottimizzare la 'magliatura' della rete ottenendo nuove linee trasversali e ulteriori chiusure in anello per circa 9 km. In caso di disservizio, il tratto danneggiato viene isolato e viene erogata elettricità dalle linee di riserva. Inoltre saranno posati due nuovi cavi sottomarini nella laguna di Orbetello, per la lunghezza di 12 km e protezione in armatura in acciaio, ottenendo un nuovo collegamento tra la cabina primaria Orbetello e lo snodo di Terrarossa, una cabina elettrica fondamentale nell'area in cui E-Distribuzione ha già sostituito le apparecchiature elettromeccaniche ed inserito tre nuove uscite di dorsali elettriche a cui seguirà la realizzazione di altrettante nuove cabine per lo smistamento dei carichi.