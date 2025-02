Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, la recensione: mostruoso capolavoro

La storia dei videogiochi è ricca di momenti memorabili e uno di questi è sicuramente stato l’annuncio e poi il rllascio sul mercato diWorld. L’apertura al mondo intero di un franchise storico, ma che per sua natura era stato confinato entro un recinto ben preciso. La storia diva sicuramente studiata. Un franchise in grado di unire due grandi passioni dell’uomo, la caccia e le creature giganti e misteriose, ma di complessa digeribilità per i neofiti del gaming.Diretto seguito di World, sebbene cronologicamente dopo Rise,si propone come l’apice dell’esperienza Capcom sia dal punto di vista tecnico, che di idee che di giocabilità. Unindiscutibilmente d’impatto, che lima ulteriormente le sue spigolosità e si lancia poderoso verso picchi di epicità difficilmente ritrovabili in un gioco di queste dimensioni.