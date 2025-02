Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, il richiamo della caccia è forte nel nuovo trailer di Capcom

Ilè piùche mai in, ilcapitolocelebre saga di. Il recente, pubblicato da, offre infatti uno sguardo sugli scenari selvaggi ed i mostri colossali che attendono i giocatori in questa nuova avventura, mettendo in evidenza un mondo in continua evoluzione e tante nuove sfide da affrontare.In questodiviene ricordato che i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di untore, incaricato di mantenere l’equilibrio dell’ecosistema affrontando creature formidabili. L’ambientazione, le Forbidden Lands, è un territorio mutevole e imprevedibile, dove le condizioni atmosferiche, le stagioni e gli eventi naturali influenzano attivamente il gameplay. Ogni battuta dirichiederà strategia e adattamento, poiché i mostri non solo cambieranno il loro comportamento, ma potranno anche sfruttare il territorio a loro vantaggio.