’Mondovisioni’ ai Chiostri di San Pietro

· Proseguono gli appuntamenti di, aidi Sanin via Emilia Sana Reggio. Stasera alle 20,30 è in programma il documentario ’Of caravan and dogs’, girato subito prima e dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino. Le proiezioni del lunedì sera sono precedute da un talk organizzato dalla community dei Digital Freaks. · Alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, in città, oggi alle 18 la presentazione del libro ’Sessanta pensieri per l’architettura’ di Andrea Rinaldi. · Alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, stasera alle 21 nuovo incontro di ’Giallo storico’, con la scrittrice Barbara Ghedini. · Doppio appuntamento al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza. Alle 19 la rassegna ’Cinema ritrovato’ propone ’In the mood for love’, film di 25 anni fa in cui Wong Kar-Wai racconta l’amore.